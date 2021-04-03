Рыбак в воде: В Твери Волга вышла из берегов

Рыбак оказался почти наполовину под водой.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Не так давно, в конце марта, мы писали, что в реке Волге в Твери сильно упал уровень воды. Точнее, его сбросили на гидротехнических сооружениях. Ведь с потеплением приходит паводок - вода может подняться чрезмерно. И вот - картина маслом. Знаменитая скульптура рыбака, у которого все время воруют удочку, почти наполовину ушла под воду.
Волга в Твери вышла из берегов. Корреспондент "КП"-Тверь" Виктория Тушкова стала этому свидетелем. На ее глазах подтопило набережную у городского сада.
Набережную у горсада конкретно подтопило
Фото: Виктория ТУШКОВА
Рыбак оказался в воде по самую, извините, задницу. Кота, который "тырит" рыбу у него из ведра, как и само ведро, накрыло вообще.
Напомним, что под конец марта уровень воды в Волге в городской черте снизился примерно на 3 метра, а 29 марта мы наблюдали ледоход. Правда, какой-то слабенький, неэффектный.
Теперь же, как мы видим, уровень воды напротив чрезмерно поднялся.
Впрочем, ничего страшного не произошло.
Рыбак в своей стихии.
Фото: Виктория ТУШКОВА