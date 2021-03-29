29 марта по великой русской реке медленно поплыли льдины. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери на Волге начался ледоход. 29 марта по великой русской реке медленно поплыли большие и маленькие льдины, уже изрядно изъеденные оттепелью.

Ледоход пока не очень эффектен: скорее всего, Волга окончательно вскрылась лишь в городской черте. С верховья реки пришествие кочующего льда можно ожидать несколько позже. Хочется надеяться, что большой ледоход ещё впереди: в последнее время это некогда совершенно обыкновенное явление стало редкостью из-за климатических изменений.

Сейчас, кстати, на тверских реках период маловодья. Недолгое время в Твери можно наблюдать не только ледоход, но и оголившиеся берега. Вода снизилась почти на три метра.

Красота! Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери настоящая весна. Фото: Виктория ТУШКОВА

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