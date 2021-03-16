В Тверском театре драмы пока не знают, когда у них будет новый главный режиссёр

Вера Ефремова возглавляла Тверской театр драмы с 1974 по 2020 год. Фото: Ирина ТАРАСОВА

16 марта в Тверском театре драмы прошло общение с прессой, посвященное грядущему Международному дню театра.

На пресс-конференции, в частности, подтвердили, что на данный момент у театра нет главрежа и худрука, а как будет выстроена работа в дальнейшем – сейчас решают.

– В каком формате мы будем работать – диктует время. Что будет завтра или послезавтра – пока неизвестно. На сегодняшний день театр довольно серьезно пробует разных режиссеров. Вполне возможно, что среди режиссеров, которые сейчас работают в театре, есть тот, кто сможет стать главным режиссером театра. А может это будет какая-то неизвестная персона, – рассказала директор Тверского театра драмы Светлана Вержбицкая.

На данный момент в Тверском театре драмы успешно работают штатные и приглашенные режиссеры. 19 марта выйдет постановка «Гранатовый браслет» по Куприну московского режиссера Андрея Цисарука. В конце текущего 275-го сезона тверской режиссер Александр Павлишин предполагает представить на суд зрителя спектакль «Вишневый сад» по Чехову.

Напомним, с 1974 по 2020 год народная артистка России Вера Ефремова, которой сейчас 91 год, была художественным руководителем, а затем главным режиссером Тверского академического театра драмы. Контракт с ней закончился в январе 2021 года. Вера Андреевна хорошо известна как талантливый театральный режиссер, которая сделала многое для развития театрального искусства в Тверской области.

Напомним, 27 марта на большой сцене храма Мельпомены будет представлена праздничная программа «Из века в век», на которой зрителям в музыкально-драматической форме расскажут о значимых событиях в театре за 100 лет.