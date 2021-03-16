У Тверского театра драмы нет худрука, и обнаружилась новая памятная дата

27 марта в Тверском театре драмы представят программу «Из века в век». Фото: Степан КАМЕНЕВ

27 марта, в Международный день театра, тверской храм Мельпомены подготовил для зрителей рассказ о столетней истории Тверского академического театра драмы. Программа «Из века в век», которая пройдёт на большой сцене всего один раз, в музыкально-драматической форме расскажет об основных вехах театральной жизни на Тверской земле. Об этом было сказано на специально созванной пресс-конференции.

В этом году так совпало, что в Тверском театре драмы 275-й сезон, а век назад 27 марта (да-да, именно в празднующийся теперь День театра) 1921 года, в Твери образовался Гортеатр №1 РСФСР. Именно в современном здании, которое в Великую отечественную войну разбомбили, а потом всем городом восстанавливали.

На пресс-конференции вспомнили и первую постановку, которую сыграли уже с актерами новой труппы (тогда их было четыре!). Спектакль «Великий коммунар» ставили всего за две недели. Он был посвящен революционеру, госдеятелю, первому наркому просвещения РСФСР Анатолию Луначарскому. И буквально недавно узнали, что первоисточник написал некий литератор по фамилии Трахтенберг.

Тверской театр драмы, кстати, продукт большевистской реформы. До Октябрьской революции в Твери было 12 театров.

Первое десятилетие существования главные режиссеры в Тверского драматическом менялись каждый год. Потом собрали постоянную труппу и даже известны имена тех, кто играл. А с 1974 года на 47 лет худруком и главрежем сначала Калининского, а затем Тверского театра, становится народная артистка Вера Ефремова.

Здесь важное отступление – контракт с 91-летней Верой Андреевной закончился в январе 2021 года. Значит в ТАТД нет ни худрука, ни главрежа. Как сейчас будет выстроена работа театра, спросили мы во время пресс-конференции? Есть ли кандидатуры для того, чтобы стать главным режиссером театра?

С 1974 по 2020 год Тверской театр драмы возглавляла народная артистка России Вера Ефремова. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– В каком формате мы будем работать – диктует время. Что будет завтра или послезавтра – пока неизвестно. На сегодняшний день театр довольно серьезно пробует разных режиссеров. Вполне возможно, что среди режиссеров, которые сейчас работают в театре, есть тот, кто сможет стать главным режиссером театра. А может это будет какая-то неизвестная персона, – рассказала директор Тверского театра драмы Светлана Вержбицкая.

Вера Андреевна Ефремова сформировала узнаваемую стилистику культурного учреждения, ставя классические произведения в стилистике русской психологической школы. К примеру, только «Вишневый сад» Чехова был в четырех редакциях. И вот 16 марта штатный режиссер Тверского театра драмы Александр Павлишин поделился с прессой – он тоже поставит «Вишневый сад».

– Возникла такая идея года два назад… Приказ (о постановке спектакля. – Ред.) подписан, работа уже началась, – констатировал режиссер Александр Павлишин.

Директор театра Светлана Вержбицкая осторожно добавила, что 275-й сезон предполагается закрыть этой премьерой. Соответственно, ближе к лету мы вновь увидим на большой сцене «попытку прочтения в сегодняшнем дне» Чехова. К слову, в 2000 году Александр Павлишин играл в четвертой вариации «Вишневого сада» Ефремовой вечного студента Петю.

Погружение в историю театра, работу с архивами взяла на себя народная артистка России Ирина Андрианова. Она уже многие годы по крупицам собирает данные о прошлом театра, размещает на сайте Виртуальный музей Тверского театра драмы. Ирина Васильевна, готовя историческую справку для постановки на День театра, использовала наработки тверских краеведов и журналистов – Игоря Марченкоффа и Марины Шандаровой.

На 50 листах удалось даже выписать данные о всех спектаклях, начиная с 1921 года. О тех, где есть хотя бы название и имя режиссера.

Созданием программы «Из века в век» занимались актер Тарас Кузьмин, режиссер Александр Павлишин, народная артистка России Ирина Андрианова (слева направо) и музыкант Иоланта Мельникова (нет на фото). Фото: Степан КАМЕНЕВ

В творческую группу, которая ставит праздничную программу «Из века в век», помимо народной актрисы Ирины Андриановой, вошли режиссер Александр Павлишин, заведующая музыкальной частью Иоланта Мельникова и актер Тарас Кузьмин. Тарас Николаевич выступил как режиссер-постановщик.

Он поделился информацией, что никакого официоза на празднике не будет. Для гостей вечера в яркой и образной манере представят самые важные моменты из столетней жизни театра.

– Будет захватывающе, не обойдется без импровизаций. Долго искали встречи со зрителем. Из истории мы знаем, что даже в войну театр на такое долго время не прекращал работу… Задумок было много, главное еще было уместить все это в формат нескольких часов с антрактом, а не дней, – в свойственной ему манере шутит актер Тарас Кузьмин.

Когда я уточнил – стоит ли ждать других спектаклей в стенах театра за авторством режиссера Тараса Кузьмина, он отшутился:

– Посмотрим, как будут вести себя актеры!

Билеты на «эксклюзивную программу» можно купить в кассе театра или на сайте. Почти все места заняты, поэтому стоит поторопиться.