В Тверском театре драмы назвали дату новой премьеры от московского режиссера

В Тверском театре драмы 19, 20 и 21 марта состоится премьера «Гранатового браслета». Фото: сайт Тверского театра драмы.

В Тверском театре драмы премьера лирической драмы по Куприну «Гранатовый браслет» состоится 19, 20 и 21 марта. Режиссер-постановщик из московского Малого театра – Андрей Цисарук. Возрастной рейтинг «16+» – на сцене могут употреблять алкоголь.

Сюжет повести, которая легла в основу постановки, рассказывает о безответной любви телеграфиста к княгине. Последней каплей для княгини Шеиной становится гранатовый браслет, который воздыхатель посылает в день именин… Уточним, что литературный первоисточник основан на реальной истории.

Кто стал инсценировщиком Куприна – в информации на сайте театра драмы не указано. Художник-постановщик Ольга Галицкая также прибыла в Тверь из Москвы.

Постановка будет идти без антракта 1 час 40 минут.

В ней заняты артисты Геннадий Бабинов, Юлия Бедарева, Сергей Бескакотов, Алексей Майский, Никита Березкин, Виктория Козлова, Анжелика Панкова и др. А также народный артист Владимир Чернышов и заслуженный артисты Вячеслав Грибков, Ирина Кириллова. Часть ролей играют в дубле.

Билеты по-прежнему продаются на 50% мест в зале.