Семья аистов, гнездо которых уничтожено вместе с рухнувшей водонапорной башней, может покинуть Тверскую область

В наших краях аисты больше всего любят селиться на водонапорных башнях. Фото: Ольга ИВАНОВА.

В небольшой деревне Холмина Оленинского района Тверской области произошло ЧП, о котором написали практически все СМИ: во время ремонтных работ рухнула водонапорная башня. Она упала прямо на припаркованную рядом «буханку» - уазик коммунальщиков. Обошлось без жертв: в машине на тот момент никого не было. Местных жителей в тот же день подключили к водоснабжению напрямую из скважины, так как вода пропала вместе с башней.

Позже в сети появилось видео эпичного ЧП. Накренившись, башня всей своей массой обрушилась на авто, расплющив его. А «КП»-Тверь», проштудировав ролик, обнаружила еще кое-что. На нескольких кадрах отчетливо видно, что с вершины водонапорной башни падает большое гнездо. В таких каждое лето выводят потомство прекрасные птицы - аисты.

На раскадровке хорошо видно, как с водонапорной башни слетает их гнездо. Фото: стоп-кадры из видео VK/"Подслушано у водителей. Тверь"/Павел Витяхов

Как известно, аисты отличаются постоянством и очень привязаны к родным местам. Возвращаясь с зимовки, они обычно обустраиваются в своем прежнем гнезде. Что же будет делать аистиная семья, вернувшись в апреле к гнезду, которого больше нет? Сумеет ли вывести птенцов?

- Конечно, они не откажутся от продолжения рода. Просто будут искать новое место. Другое дело, найдут ли птицы его поблизости? Ведь в наших краях аисты больше всего любят оборудовать гнезда на водонапорных башнях. Башни располагаются на возвышенности, на краю или посередине большого открытого пространства. Аистам важно иметь обзор, - объяснил «КП»-Тверь» орнитолог, кандидат биологических наук, доцент ТвГУ Андрей Виноградов.

Оказывается, аисты имеют свои привычки - в зависимости от географии места, куда они возвращаются с зимовки.

- В Эстонии я наблюдал, что при других имеющихся возможностях аисты предпочитают гнездиться на телеграфных и электрических столбах. Удивительно, как они умудряются сооружать на них гнезда, - рассказывает ученый. - Это, конечно, небезопасно. Случались замыкания, гибель птиц, обесточивание. А в Белоруссии и на юго-западе России аисты чаще всего селятся на крышах домов. Местные жители им помогают: кладут на крышу автомобильную шину, в которой удобно сделать гнездо. У нас люди делают это очень редко.

В средней полосе России аисты изначально облюбовали себе старые безвершинные деревья. Селятся на таких и сейчас, но редко.

- Птицы урбанизировались. Живут рядом с людьми, предпочитают водонапорные башни. Что выберет пара, потерявшая свое гнездо, - вопрос, - говорит Андрей Виноградов. - В поиске нового удобного места аисты могут улететь из этой деревни или даже из нашего региона.

Аисты считаются символом домашнего очага и, как известно, «приносят детей». Фото: Ольга ИВАНОВА

Как жаль! Аисты - украшение нашей природы. К тому же считаются символом домашнего очага и, как известно, «приносят детей», а с рождаемостью у нас в настоящее время туго. Может быть, оборудовать для обездоленной пары новое место поблизости? Укрепить где-нибудь на высоте автомобильную шину, например. С этим предложением «КП»-Тверь» обратилась к главе Оленинского района Олегу Дубову, известному своим деятельным, энергичным характером.

- Пока об этом мы не думали, но спасибо, что навели на такую мысль! - откликнулся Олег Дубов. - У нас аистов много, и люди их, конечно, любят.

Кстати, одна из этих изящных птиц прилетала прошлым летом прямо к дому главы района. Олег Дубов успел снять на видео, как аист неспешно прогуливается по траве, выискивая, чем бы угоститься. Может быть, и лишившейся гнезда паре найдется место в родных краях.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Региональное Минприроды сосчитало, сколько видов животных обитает в Тверской области. Инвентарные данные тверской фауны министерство обнародовало в честь Всемирного дня дикой природы, отмечающегося 3 марта.

В нашем регионе зарегистрировано 392 вида позвоночных животных. Из них 66 видов млекопитающих, 258 видов птиц, 52 вида рыб и круглоротых (бесчелюстные позвоночные типа миног), 10 видов земноводных, 6 видов пресмыкающихся. Беспозвоночных пока точно не подсчитали, но приблизительно их в Тверской области несколько десятков тысяч видов.

В Красную книгу Тверской области включены 524 вида, из которых 204 - высшие растения, 47 - лишайники; 22 - грибы; 12 - миксомицеты (или слизевики - простейшие, по ряду признаков схожие с грибами, представляют собой плазменную массу с множеством ядер); 239 - животные (в том числе 8 млекопитающих, 51 птица, 7 земноводных и пресмыкающихся, 5 круглоротых и рыб и 167 беспозвоночных).

Кстати, белый аист (Ciconia ciconia) тоже занесен в Красную книгу Тверской области как редкий вид, численность которого постепенно растет.