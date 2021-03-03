Рабочих чудом не накрыло падающей водонапорной башней в Тверской области

В Тверской области при падении водонапорной башни чудом никто не пострадал. Фото: принтскрин видео «Оленинская буханка» Павла Витяхова/группа в ВК/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ.

2 марта в 22:38 видео с происшествием в деревне Холмино Оленинского района выложили в сообществе тверских автомобилистов. Коммунальщики рядом с этим населенным пунктом выполняли свою работу в тот момент, когда водонапорная башня стоящая неподалеку начала складываться и падать. Служебную машину работников просто смяло. По счастливому стечению обстоятельств, внутри никого не было.

На снятом очевидцами видео видно, что рабочие копают что-то экскаватором рядом с водонапорной башней. Хотели ее демонтировать или наоборот ремонтировать – неизвестно. Внезапно один из работников замечает, что строение начало наклоняться и начинает кричать об этом другим.

Мужчины спешно бегут в сторону. К счастью, башня начала заваливаться в ту сторону, где не было людей и со всего маху рухнула на крышу «УАЗа». Машина всмятку и восстановлению вряд ли подлежит.

Обошлось без жертв. Как писали до этого инцидента местные жители, в башне уже была дыра. Несколько дней назад местность вокруг нее подтапливало.

– Жители деревни и действующее сельхозпредприятие с большим стадом крупного рогатого скота остались без воды, – пишут местные жители в соцсетях.

Подробности уточняются.

На видео также видно, что на крыше водонапорной башни располагалось гнездо аистов. «КП»-Тверь» рассказывала о случаях, когда эти птицы гнездились на таких строениях. Например, в Старицком районе сотрудники МЧС помогли аистам, чье гнездо чуть не разрушил сильный ветер.

Авторы видео: Сергей Семенов, Павел Витяхов. Записи размещены в группе в соцсетях «ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ».