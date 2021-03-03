Голосование за место для нового надземного перехода у ж/д вокзала в Твери завершилось

В Твери завершилось голосование по поводу места для нового надземного пешеходного перехода. Фото: группа в ВК/Город Тверь.

В Администрации Твери уточнили, что никакой ошибки в системе нет. Голосование по поводу места для строительства нового надземного перехода в городе завершилось. Напомним, анкетирование в сообществе в соцсетях горадминистрации стартовало 2 марта.

Тверичанам предлагали три варианта расположения нового надземного пешеходного перехода: на улице Лермонтова, в районе храма Александра Невского, между железнодорожным и автовокзалом.

Мнение граждан будет учитывать при проектировании. Результаты опроса пока не были опубликованы.