Произошел сбой в голосовании за место для надземного перехода у ж/д вокзала в Твери

В Твери произошёл сбой в голосовании за место для нового надземного перехода. Фото: скрин экрана с голосованием в группе в ВК/Город Тверь.

По состоянию на 08:44 3 марта система выдает ошибку, когда пользователь пытается проголосовать за новый переход, кликая на ссылку электронной анкеты социологического исследования. Надпись гласит: «Ответы больше не принимаются». Несмотря на то, что анкетирование стартовало только 2 марта.

Одна из пользовательниц уже написала о сбое системы под постом с голосованием 2 марта в 15:42.

– Печально, но не проголосовать, – указала она.

Тверичанам предложили три варианта нового надземного перехода. Фото: группа в ВК/Город Тверь.

Всего в Администрации Твери предлагают три варианта расположения нового надземного пешеходного перехода: на улице Лермонтова, в районе храма Александра Невского, между железнодорожным и автовокзалом.

Мнение граждан будет учитывать при проектировании.