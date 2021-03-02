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Жители Твери могут выбрать место для надземного перехода у железнодорожного вокзала

В соцсети объявлено голосование
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Голосование открыто в соцсети Фото: vk.com/tverrussia69

Голосование открыто в соцсети Фото: vk.com/tverrussia69

Днем, 2 марта, администрация Твери объявила голосование за вариант расположения нового надземного пешеходного перехода на станции "Тверь" Октябрьской железной дороги. Сообщение и голосование появилось в официальной группе администрации в ВК.

Жителям редлагают три варианта расположения перехода: на улице Лермонтова, в районе храма Александра Невского, между железнодорожным вокзалом и автовокзалом.

Мнение граждан будет учтено при проектировании.