Жители Твери могут выбрать место для надземного перехода у железнодорожного вокзала

Голосование открыто в соцсети Фото: vk.com/tverrussia69

Днем, 2 марта, администрация Твери объявила голосование за вариант расположения нового надземного пешеходного перехода на станции "Тверь" Октябрьской железной дороги. Сообщение и голосование появилось в официальной группе администрации в ВК.

Жителям редлагают три варианта расположения перехода: на улице Лермонтова, в районе храма Александра Невского, между железнодорожным вокзалом и автовокзалом.

Мнение граждан будет учтено при проектировании.