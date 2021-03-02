В Оленино Тверской области рухнувшая водонапорная башня раздавила машину коммунальных служб

Рухнувшая башня раздавила машину коммунальных служб Фото: vk.com/olenino_house
ЧП произошло в деревне Холмина Оленинского района Тверской области днем, 2 марта.
- При начале ремонтных работ рухнула водонапорная башня. Обошлось без человеческих жертв, - сообщает местный паблик "Оленино - Мысли бывают разные".
Башня "похоронила" под собой машину коммунальных служб. К счастью, рабочих в это время внутри не было.
По словам местных жителей, в башне при очередном ремонте была вырезана дыра, которая способствовала подмыванию грунта. Несколько дней назад в сообществе выкладывали фотографии затопленной вокруг местности, тогда башня еще стояла.
- Жители деревни и действующее сельхозпредприятие с большим стадом крупно-рогатого скота остались без воды, - пишет паблик.
Подробности ЧП уточняются.