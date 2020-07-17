Спасатели помогли аистам, попавшим в беду в Тверской области
Сильный ветер, который несколь дней бушевал в Тверской области, наделал немало бед - валил деревья, рвал провода. А в деревне Бакланово Старицкого района сильным порывом с водонапорной башни сдуло гнездо аистов. Оно опасно накренилось, и из него выпали два птенца. Один оказался на земле, а второй повис на краю башни.
На помощь попавшим в беду птицам подоспели местные жители.
По совету орнитолога птенцов поместили в импровизированное убежище недалеко от башни. Но взрослые птицы не подлетали и тщетно пытались восстановить поврежденное гнездо.
На помощь вызвали спасателей МЧС.
- На место выехали сотрудники аварийно-спасательной службы Тверской области и пожарно-спасательной части № 12 города Ржева. По автолестнице спасатели поднялись на башню и обнаружили, что крыша по центру вся прогнила и нужно ее ремонтировать, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
Спасатели поправили гнездо и вернули в него промокших птенцов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
Из досок на крыше сделали укрепление, чтобы гнездо не упало, и посадили в него промокших под дождем птенцов.
Спасатели поправили гнездо и вернули в него промокших птенцов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
- Большое спасибо сотрудникам МЧС России за оказанную помощь. Аисты живут с нами по соседству уже больше 30 лет, стали нам как родные, а тут такая беда, - поблагодарили МЧС за спасение птиц местные жители.
Теперь все участники спасательной операции ждут счастливого воссоединения семейства. Если аисты не вернутся к птенцам, за ними обещают присмотреть жители деревни.
МЧС спасло птенцов аистов в Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU