Спасатели помогли аистам, попавшим в беду в Тверской области

17 Июль 2020 2020-07-17T10:54:29+03:00

Если взрослые птицы не вернутся в гнездо, за аистятами присмотрят местные жители Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

С водонапорной башни у птиц сдуло гнездо, и выпали птенцы

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Сильный ветер, который несколь дней бушевал в Тверской области, наделал немало бед - валил деревья, рвал провода. А в деревне Бакланово Старицкого района сильным порывом с водонапорной башни сдуло гнездо аистов. Оно опасно накренилось, и из него выпали два птенца. Один оказался на земле, а второй повис на краю башни.

На помощь попавшим в беду птицам подоспели местные жители.

По совету орнитолога птенцов поместили в импровизированное убежище недалеко от башни. Но взрослые птицы не подлетали и тщетно пытались восстановить поврежденное гнездо.

На помощь вызвали спасателей МЧС.

- На место выехали сотрудники аварийно-спасательной службы Тверской области и пожарно-спасательной части № 12 города Ржева. По автолестнице спасатели поднялись на башню и обнаружили, что крыша по центру вся прогнила и нужно ее ремонтировать, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Спасатели поправили гнездо и вернули в него промокших птенцов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Из досок на крыше сделали укрепление, чтобы гнездо не упало, и посадили в него промокших под дождем птенцов.

Спасатели поправили гнездо и вернули в него промокших птенцов Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

- Большое спасибо сотрудникам МЧС России за оказанную помощь. Аисты живут с нами по соседству уже больше 30 лет, стали нам как родные, а тут такая беда, - поблагодарили МЧС за спасение птиц местные жители.

Теперь все участники спасательной операции ждут счастливого воссоединения семейства. Если аисты не вернутся к птенцам, за ними обещают присмотреть жители деревни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tver.kp.ru/video/embed/791025" frameborder="0"></iframe> МЧС спасло птенцов аистов в Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU