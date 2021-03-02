В Тверской агломерации пассажиры сэкономили 6 млн рублей на поездках в синих автобусах

Сейчас в тверской агломерации действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 синих автобусов. Фото: ПТО

«Транспорт Верхневолжья» подвел итоги совместной акции с Mastercard, которая проводилась в тверской агломерации с 28 декабря 2020 года. Тем кто платил в автобусах в Твери и Калининском районе картой этой платежной системы предоставлялась скидка 99% на каждую пятую поездку.

По информации областного правительства, в результате пассажиры сэкономили на проезде около 6 млн рублей.

За два месяца из 12,8 миллионов поездок на синих автобусах «Транспорта Верхневолжья» 1,4 миллиона оплатили с помощью карты Mastercard. Получается, что 280000 поездок обошлись людям всего в 25 копеек в городе и до 1 рубля в районе. «Транспорт Верхневолжья» сообщил, что пиковыми днями по скидкам стали 14, 15, 16 и 26 февраля.

Новые синие автобусы впервые вышли на дороги в Твери и Калининском районе 3 февраля 2020 года. Транспортная реформа была инициирована в нашей области губернатором Игорем Руденей в соответствии с поручением Президента России о комплексной модернизации пассажирских перевозок в регионах.

Сейчас в тверской агломерации действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 синих автобусов.

Новую модель перевозок в 2021 году планируется внедрять в ржевской, старицкой, кимрской и зубцовской агломерациях. Запланировано, что там будет курсировать 118 новых автобусов.

Жители Твери могут задать любые вопросы по работе «Транспорта Верхневолжья» по единому бесплатному номеру 8-800-350-00-99.