28 декабря губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал закон, регламентирующий организацию пассажирских перевозок в Кимрах, Ржеве и Старице, а также в соответствующих районах. Областная власть с районного уровня забирает часть полномочий, которые касаются работы общественного транспорта. Значит, синие автобусы «Транспорта Верхневолжья», которые хорошо зарекомендовали себя в Твери, постепенно появятся на улицах этих муниципалитетов.Синий цвет – доверься емуРеализация транспортной реформы на этом уровне пройдёт на средства областного бюджета на 2021 и последующие годы. Тарифы на проезд будут также устанавливать областные власти.С 1 января по 2 июля 2021 года пройдет переходный период для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу транспорта. Это означает, что в указанный период будут закупать автобусы, выстраивать схемы маршрутов, а также решать другие вопросы. В течение полугода на улицах городов будет ездить прежний общественный транспорт.Заключить соглашение с перевозчиками, которые будут работать в течение шести месяцев, должны до 15 января. Соответствующие документы муниципалитеты предоставят в областное Министерство транспорта.Ты помнишь, как всё начиналось…Напомним, в Твери и Калининском районе реализация транспортной реформы началась 3 февраля 2020 года, в понедельник. По крайней мере, ее финальная часть. Тогда на линию по 39 маршрутам вышло 115 автобусов.В первый день работы «Транспорта Верхневолжья» маршрутчики попытались саботировать работу, и тверичанам пришлось по полчаса ждать своего автобуса или влезать в переполненный транспорт. Но уже 4 февраля по дорогам Твери временно начали курсировать автобусы с нижегородскими номерами, что закрыло дефицит транспорта.С этого момента работа регионального транспортного оператора набирала обороты. В городе появлялись новые автобусы, маршруты подстраивались под нужды тверичан. В феврале канули в Лету троллейбусы, в марте – последние функционирующие маршрутки.Население постепенно привыкло, что проезд можно оплатить не только наличкой – 29 рублей по городу, но и бесконтактным образом – банковской или транспортной картами либо по QR-коду. Тогда проезд по Твери обойдётся в 25 рублей. Действует и пересадочный тариф – 15 рублей.С безбилетниками в новом транспорте борются контролеры, у которых есть портативные терминалы, чтобы проверить, приложил ли едущий свою карту к валидатору. К слову, работа этой техники также стала намного стабильнее.О том, как в Тверском регионе проходит транспортная реформа, в конце апреля доложили Президенту России. Таким образом, Тверская область стала флагманом в деле масштабного реформирования пассажирских перевозок в России.Постепенно штат водителей укомплектовался. 19 августа сообщили, что более чем на 470 автобусах, которые ездят по 85 маршрутам, работает более 860 водителей. А расхождение с расписанием достигло показателя всего в 1,8%.Осенью для школьников ввели проездные.11 месяцев в пути18 сентября приезжавший в Тверь помощник Президента России Игорь Левитин высоко оценил реализацию в Твери реформы общественного транспорта. А в середине декабря об успехах в этом деле доложила госкорпорация ВЭБ.РФ, которая финансировала закупку автобусов.Опыт организации перевозки пассажиров в Твери называют одним из лучших: на третьем месте после Санкт-Петербурга и Перми.4 июня губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что планируется закупить около 500 новых автобусов для того, чтобы практику регионального центра использовать в районах. 18 июля вопрос о транспортной реформе в муниципалитетах вынесли на заседание правительства.1 ноября по поручению главы региона был запущен маршрут общественного транспорта № 455 «Ржев – Ржевский мемориал Советскому солдату». 12 декабря был также открыт автобусный маршрут из Твери до мемориала и обратно.И вот теперь подписан новый областной закон. Синие автобусы «Транспорта Верхневолжья» должны появиться в муниципалитетах.Кстати, «Верхневолжское АТП» необычно поздравило жителей с наступающим 2021 годом. Синие автобусы выстроились на парковке в надпись «С 2021».