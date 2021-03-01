Виновный в смертельном ДТП у Театра кукол в Твери Эмиль Байрамов проведет 6,5 лет в колонии-поселении

Эмилю Байрамову огласили приговор Фото: Степан КАМЕНЕВ

1 марта, спустя чуть больше года после смертельного ДТП у Театра кукол в Твери, виновнику аварии Эмилю Байрамову огласили приговор.

По решению Центрального районного суда, шесть лет и шесть месяцев он проведет в колонии-поселении.

Напомним, Эмиля Байрамова осудили по п. 4 статьи 264 УК РФ. По его вине в ДТП 3 февраля 2020 года погиб Игорь Каравашкин. Мужчина ехал на "Фольксвагене", в который на большой скорости врезался "Киа Стингер" Байрамова. Установлено, что скорость на момент ДТП была 104 км/ч, а в крови у участника ДТП нашли наркотическое вещество.

Судебное заседание длилось более года. Утром 1 марта Эмиль Байрамов выступил с последним словом в суде и принес извинения потерпевшей - дочери погибшего водителя.

Известно, что Байрамов выплатил девушке компенсацию в размере 1 млн 650 тыс рублей.

Компенсацию и извинения потерпевшая приняла и отозвала гражданский иск, но виновника не простила.

Родственники Эмиля Байрамова от комментариев по поводу решения суда отказались. На обжалование приговора у них есть 10 дней.