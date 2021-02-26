Жители Твери сняли на видео огромного бобра на набережной реки Лазури

Бобра заметили жители на набережной реки Лазури Фото: vk.com/vktver/Юлия Малыгина
В Твери горожане продолжают наблюдать за большим бобром, который живет на набережной реки Лазури в Твери. Летом бобра видели в парке Победы, сейчас зверя "подловили" на видео в районе улицы Ротмистрова.
На записи видно, что животное достаточно крупное, плавает в полынье и на людей реагирует спокойно.
Фотографиями и видео поделилась подписчица в группе "Тверь ВКонтакте".
- Какой милый Люди, берегите природу, посмотрите какая красота, которой так не хватает в городе, - пишут комментарии подписчики сообщества.
Напомним, что весной прошлого года в Твери привлекли к административной ответственности браконьера, который ставил ловушки на бобров на улице Темирязева. Минприроды регулярно ведет патрулирование территорий. Нарушителей ждет наказание.