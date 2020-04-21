В Тверской области поймали браконьера, который ставил капканы на бобров
Факт незаконной установки капканов на бобров был пресечен сотрудниками Госинспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области совместно с полицией. Нарушителя удалось задержать, он будет привлечен к административной ответственности.
Вместе с тем, Госинспекция проводит проверку по предполагаемому факту браконьерства на берегу реки Тьмака, в районе улицы Тимирязева в Твери.
- В результате осмотра территории были обнаружены два бобра, пойманные в капканы, - сообщили в Минприроды. - Один из них к этому моменту уже был мертв.
Выжившему бобру оказали помощь и выпустили на волю.
По факту браконьерства ведется расследование. Патрулирование территорий продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU