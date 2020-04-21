В Тверской области поймали браконьера, который ставил капканы на бобров

21 Апр 2020 2020-04-21T16:40:16+03:00

В Тверской области ищут браконьеров, которые охотились на бобров Фото: vk.com/городской паблик "Тверь ВКонтакте"

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Факт незаконной установки капканов на бобров был пресечен сотрудниками Госинспекции по охране объектов животного мира и окружающей среды Тверской области совместно с полицией. Нарушителя удалось задержать, он будет привлечен к административной ответственности.

Вместе с тем, Госинспекция проводит проверку по предполагаемому факту браконьерства на берегу реки Тьмака, в районе улицы Тимирязева в Твери.

- В результате осмотра территории были обнаружены два бобра, пойманные в капканы, - сообщили в Минприроды. - Один из них к этому моменту уже был мертв.

Выжившему бобру оказали помощь и выпустили на волю.

По факту браконьерства ведется расследование. Патрулирование территорий продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU