В реке Лазури в парке Победы в Твери плавает бобёр

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:20:50+03:00

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Посетители парка Победы в Твери сняли на видео бобра. Грызун обитает в реке Лазури. Его заметили две девушки, которые сначала хотели сфотографировать чайку. Видео жительница Твери Александра разместила в своем "Инстаграм".

Бобер оказался невозмутим к наблюдателям и продолжал грызть веточку.

К слову, руководство парка знает о своем обитателе и ничего против бобра не имеет.

- Флора и фауна в порядке там, где обитают бобры, ведь они являются прекрасными очистителями водоёмов, - пишет "Дирекция парков" на странице в соцсети. - Бобры не просто перестраивают экосистемы – они их оздоравливают.

Бобёр в парке Победы в Твери.Автор: alex_sandra_v_

ИСТОЧНИК KP.RU