В Тверской области готовятся к обустройству пролетного строения путепровода в Вышнем Волочке

Строительно-монтажные работы на объекте ведутся в соответствии с графиком. Фото: ПТО

На путепроводе в Вышнем Волочке завершен монтаж опор путепровода и лестничных сходов. На очереди - устройство пролетного строения. К нему приступят в марте. Строительно-монтажные работы на объекте ведутся в соответствии с графиком. Об этом сообщает областное правительство.

По госконтракту реконструкцию путепровода (по сути - полную перестройку) выполняет АО «РЖДстрой».

Сейчас подрядчик ведет работы по насыпи подходов – уже использовано 17900 кубических метров песка. Параллельно ведется монтаж накаточного пути, который необходим для устройства пролетного строения.

Всего на пролетное строение будет использовано 751,8 тонн металлоконструкций. Они уже доставлены на объект.

Строительство основной части путепровода над главными путями Октябрьской железной дороги не помешают движению поездов. Установку пролетного строения будут вести во время «технологических окон».

Путепровод через Октябрьскую железную дорогу в Вышнем Волочке планируют открыть к 31 августа 2021 года.

Напомним, что в августе 2020 года во время рабочей поездки в Вышний Волочек губернатор Игорь Руденя посмотрел, как продвигаются работы на объекте. Игорь Руденя поручил тогда предусмотреть ограждение между конструкцией моста и железной дорогой - для безопасности граждан.

Путепровод через Октябрьскую железную дорогу закрыли на реконструкцию с 14 января прошлого года.