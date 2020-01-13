2020-01-13T20:47:04+03:00
Общество

С завтрашнего дня путепровод в Вышнем Волочке закроют на реконструкцию

Жителям Тверской области предложили схему объезда указанного участка
Ольга ТРОФИМОВА
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Схема объезда Вышневолоцкого путепровода Фото: dtdf.netСхема объезда Вышневолоцкого путепровода Фото: dtdf.net
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Путепровод через Октябрьскую железную дорогу в створе улиц Рабочая и Шмидта в городе Вышний Волочек Тверской области закрывают на реконструкцию с 14 января.

С завтрашнего дня движение транспорта будет организовано по специально построенному временному объезду протяженностью 11 км - от ул. Сиверсова через п. Горняк и Терелесовский карьер и далее по ул. Узкоколейная с выходом на ул. Шмидта.

В связи с закрытием путепровода в городе Вышний Волочек изменится схема движения общественного транспорта.

Маршруты пригородного сообщения "Вышний Волочек – Пашино", "Вышний Волочек - Сороки" будут отправляться от ж.д. вокзала (ул.Красная) г.Вышний Волочек, далее по установленным маршрутам.

Движение автобусов по маршрутам пригородного сообщения "Вышний Волочек – Пуйга", "Вышний Волочек – Алексеевское", "Вышний Волочек – Старое Курово" и междугородного сообщения "Вышний Волочек – Удомля", "Тверь – Удомля" будет осуществляться в объезд от ул. Сиверсова через п. Горняк и Терелесовский карьер с выходом на ул. Узкоколейная, на ул. Шмидта, далее по установленным маршрутам.

Ремонт будет осуществлять АО "РЖДстрой". Подрядчик должен завершить работы до 31 августа 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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