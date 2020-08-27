От места памяти к точке роста: Игорь Руденя совершил рабочую поездку в Вышний Волочек

Губернатор почтил память погибших воинов. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя прибыл в Вышний Волочек 27 августа примерно в 10 часов утра. И по традиции первым делом возложил цветы на местном воинском мемориале.

Там захоронены останки больше 1800 советских солдат и офицеров. Недавно мемориал был отремонтирован. Однако Игорь Руденя поручил главе муниципалитета Наталье Рощиной продолжить благоустройство воинского захоронения.

Далее путь его поездки все больше пролегал по периферии Вышнего Волочка, хотя в центр глава региона тоже заехал. Посмотреть, как на улице Урицкого идет обустройство нового помещения для филиала МФЦ. И наткнулся на гору песка…

- Это что за колхоз? Центр города же, - указал представителю организации-подрядчика на красующуюся перед зданием горку Игорь Руденя. - Это надо исправить. И обязательно чтоб территория перед МФЦ была благоустроена.

- Все сделаем, - спешно заверил подрядчик.

Та самая куча. Фото: Александр ЖМУЛИН

В новое помещение переведут старое отделение МФЦ. Здесь будет 15 окон для клиентов и класс для обучения персонала. Работы ведутся за счет областного бюджета. Цена вопроса — почти 20 млн рублей. Как сказал директор ГАУ «МФЦ» Денис Прудников, до конца сентября планируется открытие.

В районной больнице Игорь Руденя осмотрел несколько отделений и поручил разработать план реконструкции ЦРБ. Она, как подтвердили нам местные пациенты в холле клиники и, как увидели сами журналисты, нужна. Здание и снаружи и внутри выглядит старовато. За исключением некоторых отделений, где несколько лет назад был ремонт.

Губернатор проверил и то, как установлен новый компьютерный томограф. Он был поставлен в ЦРБ в рамках борьбы с коронавирусом в июле.

Губернатор осмотрел новый КТ. Фото: ПТО

За последние три года в Вышневолоцкой ЦРБ за счет средств областного бюджета также проведен капремонт здания родильного отделения и части взрослой поликлиники.

К слову, в родильном отделении в 2022 году запланировано открытие филиала Областного перинатального центра им. Е.М. Бакуниной. Там будут проводиться обследования УЗИ, а также генетические исследования.

- В Вышнем Волочке планируется реализовать программу по формированию и развитию медицинского кластера в составе филиалов областного перинатального и областного сосудистого центров, - позже сообщил журналистом губернатор.

Игорь Руденя заглянул в отремонтированный ФОК «Волочанин», убедился, что там все нормально. Затем сел в свой черный микроавтобус и отправился смотреть, как идет реконструкция Октябрьского путепровода через железную дорогу. По сути объект строят с нуля.

На стройплощадке путепровода. Фото: Александр ЖМУЛИН

Этот путепровод очень важен для горожан. На месте мы увидели, как работают мощные экскаваторы. Рядом уже стоит одна железобетонная опора, растут железные конструкции для следующих.

- Все идет по плану, в соответствие с графиком, - прокомментировал ход реконструкции Кирилл Чарочкин, управляющий СМТ №3 — филиала АО «РЖДстрой», которое и ведет работы.

Представитель подрядчика рассказал губернатору о деталях строительства моста. Фото: ПТО

Игорь Руденя поручил предусмотреть ограждение между конструкцией моста и железной дорогой – для безопасности граждан.

Путепровод планируют открыть в августе 2021 года. Стоимость строительно-монтажных работ – 709 млн рублей.

Заехав еще на пару объектов, Игорь Руденя завершил поездку в школе №12.

- К новому учебному году готовы? - спросил губернатор.

- Готовы, - ответила директор школы Любовь Гаврюшина.

По её словам, школа обеспечена антисептиками, дистанционными термометрами и рециркуляторами (обеззараживателями воздуха) для соблюдения санитарной безопасности в условиях пандемии. За две недели выработано особое расписание.

Осенью, на базе школы по нацпроекту «Образование» будет открыт центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В нем дети смогут обучаться в том числе модному теперь 3D-моделированию или, к примеру, фотоделу и т. д.

Новенькие классы уже готовы, осталось завести современную технику для обучения.