Разбирают частично обрушившуюся фабрику «Пролетарский Авангард» в Вышнем Волочке в Тверской области

В Вышнем Волочке в Тверской области разбирают фасад частично обрушившейся фабрики «Пролетарский Авангард». Фото: группа ВК/Вышний Волочёк - говорим и показываем.

Информацию опубликовали в вышневолоцкой группе в социальных сетях. Рабочие разбирают завалы, не месте работ частично ограничен проезд транспорта. Фасад памятника архитектуры начал частично рушиться днем 25 января. Никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, поступало сообщение о частичном обрушении неэксплуатируемого здания без последующего возгорания. Состояние исторического объекта оставляло желать лучшего.

В администрации Вышневолоцкого городского округа, комментируя ситуацию с обрушением части «Прохоровской мануфактуры», т.е. фабрики «Пролетарский Авангард», отметили, что собственник содержал здание с нарушениями и все предписания по этому поводу игнорировал.