Собственник обрушившейся "Прохоровской мануфактуры" в Тверской области игнорировал решение суда о содержании здания

Здание фабрики "Пролетарский авангард" разрушается и разворовывается вандалами. Фото: vk.com/volochek69

В Правительстве Тверской области прокомментировали ситуацию с обрушением части здания "Прохоровской мануфактуры" (фабрики "Пролетарский авангард") в Вышнем Волочке. В сообщении говорится, что собственник содержал здание с нарушениями и все предписания по данному поводу игнорировал.

Напомним, частичное обрушение неэксплуатируемого здания фабрики произошло днем 25 января. По информации регионального главка МЧС, в здании никого не было, пострадавших и погибших нет.

- Собственник – ООО «Текстильщик» – содержал строение с нарушениями законодательства по сохранению объектов культурного наследия, - сообщает пресс-служба регионального Правительства. - Требования устранить нарушения неоднократно направлялись руководству организации администрацией Вышневолоцкого городского округа.

На состояние здания "Пролетарского авангарда" также неоднократно обращало внимание Главное управление по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области. Совместно с прокуратурой ведомство через суд пыталось принудить собственника обезопасить аварийное строение - перекрыть туда доступ людей и законсервировать в целях сохранить егокак объект культурного наследия. Соответствующий иск был удовлетворен, однако собственник проигнорировал и решение суда.

В последнее время бывшая фабрика фактически была бесхозной и безнадзорной, элементы конструкции разрушались, разворовывались и подвергались набегам вандалов.