В Вышнем Волочке Тверской области обрушился фасад фабрики "Пролетарский Авангард"

Территория вокруг фабрики оцеплена Фото: https://vk.com/volochek69

ЧП произошло днем, 25 января, на улице Двор фабрики Пролетарский Авангард в Вышнем Волочке. Сообщение о случившемся поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.

Известно, что произошло частичное обрушение неэксплуатируемого здания фабрики без последующего возгорания. Движение по проезжей части перекрыто, участок оцеплен. Водителям следует искать пути объезда. На месте происшествия работает полиция, поисково-спасательная группа, кинологи, сотрудники МЧС. - По предварительным данным в результате происшествия погибших и пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Дальнейшая информация уточняется.

СПРАВКА "КП"

"Пролетарский Авангард вторая по размеру и по значению вышневолоцкая текстильная фабрика, незаурядный памятник промышленной архитектуры второй половины XIX и первой половины XX вв. Включает постройки разных периодов.

В настоящее время производство остановлено.

Как сообщил глава Вышневолоцкого краеведческого общества Денис Ивлев, здание Прохоровской мануфактуры постепенно разрушают и растаскивают. Сначала сняли несколько сотен квадратных метров крыши, а потом украли всю крышу. Затем стали срезать несущие конструктивные элементы из металла. Микрорайон фабрики, представляющий особый интерес, как образец архитектуры и предпринимательской мысли Косьмы Прохорова и его команды, превращается в руины.