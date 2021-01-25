В Тверском ТЮЗе новый главный режиссер

В Тверском театре юного зрителя новый главный режиссер – Иван Пачин (на фото – справа). Фото: Валерия Назина.

Режиссер Иван Пачин сообщил о том, что он стал главрежем Тверского театра юного зрителя у себя на странице в соцсетях. Пост о новом назначении появился 23 января.

Иван Сергеевич поставил в ТЮЗе в Твери два спектакля – «Вафельное сердце» (2019) и «Вратарь и море» (2020) по произведениям норвежской писательницы Марии Парр. Плодотворное сотрудничество переросло в постоянную работу.

Режиссёр Иван Пачин (слева) пожимает руку директору Тверского ТЮЗа Александру Бахареву (справа). Фото: ФБ/Ivan Pachin.

Иван Пачин окончил Театральное училище имени Щукина в 2008 году, курс Владимира Иванова. Работал в Театре имени Вахтангова, Учебном театре Театрального института имени Щукина.

Иван Сергеевич ставил спектакли во многих театрах России в качестве приглашенного режиссера. В частности, сотрудничал с Большим театром кукол в Санкт Петербурге, Московским областным театром кукол, Канским драматическим театром и т.д. Он также основал «Творческое Объединение 9», союз выпускников театральных и музыкальных вузов Москвы.