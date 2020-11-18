«Вратарь и море»: Недетский спектакль для детей на сцене Тверского ТЮЗа

«Вратарь и море» – это спектакль про жизнь, наполненную морем событий. Фото: Степан КАМЕНЕВ

«Вратарь и море» – спектакль-продолжение вышедшей год назад постановки «Вафельное сердце» – режиссёр Иван Пачин, основатель «Творческого Объединения 9», союза выпускников театральных и музыкальных вузов Москвы.

Главные герои и артисты, исполняющие роли, те же. Лена (Инна Волкова) и Трилле (Сергей Зюзин) во второй части стали старше, но повзрослели ли они? Всё те же авантюры и развлечения: бутылочная почта, флот, – но друзей настигают уже более серьезные проблемы. В новой постановке к героям приходит первая любовь и показано, как она на них влияет. Происходят переломные моменты, после которых человек вмиг становится другим.

Я, придя на «Вратаря и море», очень сильно переживала. Как буду начинать смотреть дилогию со второй части? Это же словно читать книгу с конца. Действительно, вначале многое не ясно. Почему герои ведут себя именно так? Что на них повлияло? Каковы их мотивы? На эти вопросы нам стараются дать ответы по ходу пьесы, однако, многое так и остается непонятным. Поэтому стоит посмотреть сначала первую часть, «Вафельное сердце», для того чтобы пройти весь путь вместе с героями, повзрослеть с ними и понять их. Иначе словно чего-то не хватает, какой-то предыстории.

В спектакле «Вратарь и море» много необычных сценических приемов. Фото: Степан КАМЕНЕВ

К счастью, потом мне все же удалось добраться и до «Вафельного сердца» тоже. По сравнению с первой частью «Вратарь и море» более мрачная, в ней нет такого буйства красок, как раньше. Этого добиваются с помощью минимального количества декораций, приглушенного насколько это возможно света и костюмов в более спокойных тонах. Из-за того, что детство прошло, у героев изменился взгляд на мир, что и передает созданная на сцене атмосфера.

Сюжет новой постановки рассказывает о тех событиях, которые случаются с Леной и Трилле за год и помогают им взрослеть. Что-то веселит, а что-то заставляет плакать, переживать и сомневаться, причем это захватывает не только самих героев, но и зрителей. Ты чувствуешь все их переживания, вспоминаешь свои и уже не можешь просто сидеть на месте. Тебя будто что-то тянет к героям, чтобы обнять, утешить и сказать: «Со временем все наладится. Вы повзрослеете, и эти проблемы уйдут».

Мне кажется, что играть детей очень и очень сложно. Особенно, если ты не только снаружи, но и внутри далеко не ребенок. Однако с того момента, как актеры выходят на сцену, ты забываешь о том, что это уже взрослые люди. Им удалось передать и детскую наивность, и поэтапное взросление с его трудностями. В каждом из персонажей видишь часть себя, что делает пьесу более близкой зрителям по духу и сердцу.

В премьерном спектакле Лена Лид встала на футбольные ворота. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Детям и, в целом, современному зрителю важна динамичность действия. Поэтому постановщики добавили «ускорение» при постройке плота героями, а также «замедление» в напряженный момент матча. Это смотрелось очень необычно на спектакле, потому что такие эффекты мы привыкли видеть только в фильмах. Но новые сценические приемы явно повышают интерес зрителей.

Спектакль очень атмосферный и семейный. Герои рассуждают на самые разные темы – от пустяков до смысла нашего существования. На многие вопросы даже взрослые порой не могут дать ответ. В этом и прелесть спектакля, который точно нельзя назвать детским, потому что он для всех. Для всех, кто хочет насладиться уютной атмосферой. Для всех, кто скучает по старым героям и хочет увидеть больше их переключений. Для всех, кто жаждет открыть сердце и наполнить его морем красок и разных событий.