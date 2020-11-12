«Футбол и лирика»: на сцене Тверского ТЮЗа представили премьеру спектакля «Вратарь и море»

В новом спектакле тверского ТЮЗа «Вратарь и море» – много и спорта, и моря... Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверском театре юного зрителя 13, 14 и 15 ноября пройдут премьерные показы спектакля «Вратарь и море», основанного на инсценировке одноименной книги норвежской писательницы Марии Парр 2017 года. Эта постановка – продолжение вышедшего год назад спектакля «Вафельное сердце» по произведению этого же литератора. Уникальный случай для тверского театрального искусства и первый опыт режиссёра Ивана Пачина.

История рассказывает о дружбе норвежских мальчика Трилле и девочки Лены. В первой части им по девять лет, во второй – уже по 12. Возрастной рейтинг премьеры «Вратарь и море» – «9+».

Диптих?

Как нужно смотреть спектакли – один за другим или в любой последовательности? Справились ли исполнители с перевоплощением в одних и тех же, но повзрослевших героев? В какой стилистике поставлено «продолжение истории из подвигов и синяков»? Все эти вопросы мы задали режиссеру Ивану Пачину.

Режиссёр Иван Пачин (на фото – справа) рассказывает о работе над спектаклем «Вратарь и море»: «Уникальный опыт постановки второй части истории!». Фото: Валерия Назина.

– Новая премьера – это вторая часть истории про Трилле и Лену?

– Да, герои те же, но разница велика. В девять и в двенадцать лет – это абсолютно разные люди, при этом некоторые черты характера одинаковы… Психология – сложная штука.

Я считаю, что каждый из этих спектаклей – целостное произведение вне зависимости от того, смотрел зритель первую часть или нет. Кому-то может показаться по-другому.

– «Вратарь и море» вы решили в схожей с «Вафельным сердцем» стилистике?

– В похожей. Радикальных различий нет… Конечно, отличия, как и у любого произведения есть. Для подростковой истории я старался подобрать свои особенные ходы. Удачно ли удалось – судить зрителю. В постановочной команде были несколько человек из тех, кто ставил вместе со мной «Вафельное сердце».

В постановке «Вратарь и море» появляются и новые герои, и новые актеры. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Многие артисты работали со мной над предыдущим сценическим произведением… Будем считать, что стилистика близка.

У наших героев Трилле и Лены появляются более серьёзные трудности, можно даже сказать, проблемы, как у взрослых людей… Многое для них в новинку, поэтому они ищут новые способы решать новые задачи.

– Во время репетиций нынешней премьеры случалось, что актёры сбивались на манеру игры, которая была характерна для «Вафельного сердца»?

– Да, актёры живые люди. Иногда были отголоски наработанных приёмов. Удалось ли это преодолеть – проверим на зрителе. Изначально мы столкнулись с такой проблемой – вроде бы готово «Вафельное сердце», что здесь делать? Всё очевидно. Все знают, кого играют, какие их герои, как они ведут себя и т.д.

«Вратарь и море» – это произведение о взрослении. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Но «Вратарь и море» – это история более жесткая что ли... Для меня это новое дело. Я никогда не делал продолжений, больших спектаклей да ещё и на сцене одного и того же театра.

– Автор инсценировки по книгам «Вафельное сердце» и «Вратарь и море» один и тот же – Фёдор Парасюк. Легко ли вам опираться на его драматические произведения, основанные на прозаических?

– Мы делали инсценировку «Вратаря и море» прямо во время. Я работаю таким образом, что до выхода на сцену намечаем с инсценировщиком какие-то вещи, а в репетиционном процессе мы вместе с актерами выбирали те места, которые нам кажутся наиболее важными.

Произведение «Вратарь и море» норвежской писательницы Марии Парр о подростковых проблемах. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Когда родилась идея поставить «Вратаря и море»?

– Мы с директором тверского ТЮЗа Александром Бахаревым разговаривали ещё полтора года назад. До работы над «Вафельным сердцем». Мы договорились, что в случае успеха первого приключенческого спектакля мы поставим и второй.

Это новая форма для Тверского театра юного зрителя. Думаем даже давать «Вафельное сердце» и «Вратаря и море» в один день. К примеру, в 12:00 и 16:00 или в 16:00 и 19:00. Или, допустим, два дня подряд. Необходимо посмотреть, как они «вместе» будут смотреться.

Футбол и театр

Артисты ТЮЗа, которые заняты в спектакле «Вратарь и море», провели занятие с главным тренером футбольного клуба «Тверь» Вадимом Гараниным. В сюжете есть спортивная линия, рассказывающая об игре в футбол, и консультации эксперта помогли добиться правдоподобия.

На репетиции сцены футбольных баталий отсматривал настоящий тренер. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Главная героиня Лена, роль которой исполняет актриса Инна Волкова, ходит в спортивную секцию и выступает на позиции вратаря. Благодаря помощи Вадима Гаранина Инна, которая до этого никогда не играла в футбол, быстро освоилась на воротах и постигла азы мастерства.

– Все актеры играют в очень энергозатратном режиме, и для любительского уровня футбол, который происходит на сцене, впечатляет, – отметил главный тренер ФК «Тверь» Вадим Гаранин.

Помимо спорта, новый спектакль ТЮЗа наполнен авантюрами, ссорами и примирениями, разговорами о пустяках и важном… Действие разбито на главы, которые составляют год из жизни обитателей бухты Щепки-Матильды. За это время им придется многое пережить и повзрослеть.

Актриса Инна Волкова в роли Лены Лид, которая стала вратарём в футбольной команде. Фото: Степан КАМЕНЕВ

СПРАВКА «КП»-ТВЕРЬ»:

Иван Пачин – выпускник Театрального института им. Б. Щукина (мастерская Владимира Иванова, 2008 год, мастерская Римаса Туминаса, 2013 год), Высших курсов сценаристов и режиссеров (мастерская Владимира Хотиненко, 2010 год). Ставил спектакли в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Нягани, Прокопьевска и других. Участник и лауреат многих театральных фестивалей, участник режиссерских лабораторий.