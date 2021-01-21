«Температуры не было»: Губернатор Тверской области рассказал о прививке от COVID-19

Губернатор испытал на себе вакцину еще в сентябре. Фото: ПТО

О том, что привился от коронавируса губернатор Игорь Руденя сообщил СМИ в конце декабря на большой пресс-конференции. 21 января в прямом эфире на канале Россия 24 (Тверь) глава региона рассказал, как прошла вакцинация.

Игорь Руденя уточнил, когда это было. Сказал, что в конце сентябре.

- Прививка понравилась. Ничего такого сложного не испытал, - заметил губернатор.

Как выяснилось в прямом эфире, для главы региона было важно испытать вакцину на себе прежде чем рекомендовать ее людям

- Всё нормально прошло, температуры не было. Ходил на работу, - резюмировал Игорь Руденя.

Напомним, что губернатор так же сообщил в прямом эфире, что в регионе запланировано довести уровень вакцинации до 2000-2200 прививок в сутки, и поделился ощущениями от посещения ковидного госпиталя.