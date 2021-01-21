В Тверской области планируют делать свыше 2000 прививок от коронавируса в сутки

В регионе будут наращивать масштабы вакцинации от коронавируса.

Сегодня вечером 21 января губернатор Игорь Руденя в первый раз в новом году вышел в прямой телеэфир. Речь, конечно, же зашла об коронавирусе и в, частности, о вакцинации.

Игорь Руденя рассказал, что регионе начали делать порядка 500 прививок от COVID-19 в сутки.

- Наш план на ближайшее время, я думаю, максимум через две недели, выйти на уровень 2000-2200 вакцинаций в сутки, - добавил губернатор.

На сегодняшний день в регионе уже привились 3645 граждан.

В регион доставлено более 19 тысяч доз вакцины «Спутник V».

По информации от областного правительства, до конца февраля ожидается поставка еще 55 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Губернатор вновь выступил в прямом эфире, первый раз - в новом году. Фото: Youtube/"Вести Тверь"