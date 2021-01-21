Игорь Руденя рассказал о своих чувствах при посещении ковидного госпиталя в Твери

Губернатор вспомнил о своих ощущениях от ковидного госпиталя. Фото: ПТО

Напомним, что губернатор Игорь Руденя посетил красную зону ковидного госпиталя в Областной клинической больнице вместе с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Это произошло 2 января во время визита главы Минздрава РФ в Тверь. Сегодня, 21 января, губернатор в прямом эфире на телеканале Россия 24 (Тверь) поделился ощущениями от этого опыта.

Игорь Руденя отметил, что ему не было страшно, а напротив - интересно.

- Там особые ощущения. Там чувствуешь какое-то родственное отношение ко всем присутствующим. Ты находишься в особых условиях, не можешь уйти, отойти, переодет в эту одежду. Есть больные, которые там находятся. Есть врачи, которые там работают. Есть федеральный министр. И вот особенно интересно общение с больными и с нашими тверскими врачами, какая-то общность. И когда надо было уходить. это было, как завершение душевного общения, - поделился губернатор.

Глава региона также рассказал, что в Тверской области в сфере здравоохранения запланировано масштабное строительство.

- Это две детские поликлиники в Кимрах, поликлиника в Твери, в Торжке, это реконструкция больницы в Вышнем Волочке, строительство больниц в Бологом и Бежецке, в том числе, конечно, и стройка детской областной больницы, - уточнил Игорь Руденя.