Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Верхневолжье с 18 января. В регион доставили свыше 14 тысяч доз вакцины «Спутник V». На прививочные пункты могут приходить все желающие, предварительно записавшись на прием.По информации областного правительства, на сегодня в регионе уже прошли вакцинацию от коронавируса 2282 человека.Сейчас прививочные кабинеты для массовой вакцинации открыты на базе городских больниц №1 и №7, больницы скорой медицинской помощи Твери, Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, областной клинической больницы, а также в Вышневолоцкой, Кимрской и Ржевской ЦРБ.К примеру, 18 января в Центре им. В.П. Аваева прививку от коронавируса сделали 50 человек.За две недели в регионе должны открыть еще 27 прививочных пунктов.Губернатор Игорь Руденя на недавнем заседании оперативного штаба подчеркнул – в муниципалитетах Верхневолжьядолжна быть подготовлена необходимая инфраструктура для вакцинации граждан.Записаться на вакцинацию можно по телефону медучреждений, где открыты прививочные пункты, а также по телефону \\"122\\" или через электронную регистратуру medregtver.ru.