С 18 января в нашем регионе приступили к массовой вакцинации от коронавируса. Как сообщает областное правительство, в Верхневолжье привезли 14 тысяч доз вакцины «Спутник V». Все желающие от 18 лет могут записаться на прием в прививочные пункты.Верхняя возрастная планка не ограничена: в конце декабря федеральный Минздрав разрешил прививать «Спутником V» людей старше 60 лет.О том, какие противопоказания могут быть к прививке и как долго сохранится иммунитет, читайте здесь. По официальной информации, на сегодняшний день от COVID-19 в регионе привились свыше 2000 человек.Сейчас прививочные кабинеты для массовой вакцинации открыты на базе городских больниц №1 и №7, больницы скорой медицинской помощи Твери, Центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, областной клинической больницы, а также в Вышневолоцкой, Кимрской и Ржевской ЦРБ.В течение двух недель в регионе будут открыты еще 27 прививочных пунктов. Как сказал губернатор Игорь Руденя, должна быть подготовлена необходимая инфраструктура в муниципалитетах.Записаться на вакцинацию можно по телефону 122, через электронную регистратуру medregtver.ru. Прорабатывается возможность организации записи через портал Госуслуги.