Где привиться от коронавируса в Твери: адреса, телефоны регистратур, как подготовиться к прививке

Первая партия «Спутника V» для бесплатной вакцинации населения уже поступила в медучреждения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

У жителей региона появилась возможность получить прививку от коварного ковида, и мы расскажем, где привиться от коронавируса в Твери. 700 доз «Спутника V» для бесплатной вакцинации населения уже поступили в медучреждения. Это только первая партия.

Правительство региона сообщило: записаться на бесплатную прививку может каждый желающий. Кроме того, сами поликлиники будут формировать списки на вакцинацию. В них войдут прикрепленные к участкам жители, кому, по мнению медиков, стоило бы «уколоться» и забыть об опасном вирусе.

Где сделать бесплатную прививку от COVID-19

Проконсультироваться о возможности получить прививку и записаться на вакцинацию можно в регистратурах поликлиник первой городской больницы Твери, городской больницы № 7, Тверской больницы скорой медицинской помощи, а также в Вышневолоцкой ЦРБ. Вакцинация проходит в прививочных кабинетах этих же медучреждений.

Поликлиника № 1 городской больницы № 1 Твери

График работы: понедельник - пятница с 8:00 до 19:00, суббота с 9:00 до 15:00.

Адрес: Тверь, Беляковский пер., 9.

Телефоны:

регистратура по будням, до часу дня: (4822) 34-56-21, 42-05-11;

регистратура по будням, после часу дня: (4822) 42-05-11;

регистратура по субботам: (4822) 42-05-11;

старшие терапевты: (4822) 32-17-74.

Поликлиника № 1 городской больницы № 7 Твери

График работы: понедельник - пятница с 8:00 до 19:00, суббота с 9:00 до 15:00.

Адрес: Тверь, Петербургское шоссе, д. 76/1.

Телефоны регистратуры: (4822) 55-52-09; 55-50-55.

Поликлиника Тверской больницы скорой медицинской помощи

График работы: понедельник - пятница с 8:00 до 19:00, суббота с 8:00 до 14:00.

Адрес: Тверь, проспект Ленина, дом 6.

Телефоны:

стол справок: (4822) 44-41-33;

регистратура: (4822) 44-44-47, 44-42-44, 44-46-96.

Вышневолоцкая ЦРБ

Телефон для справок: 8 (48233) 6-34-46.

Какие документы нужно иметь

Все процедуры в рамках обязательного медицинского страхования делаются при наличии медицинского полиса. Кроме него вам потребуются паспорт и СНИЛС.

Несложные правила

Вакцинация для всех проходит одинаково, в два этапа. Два компонента вакцины должны быть введены с интервалом в 21 день. Важно помнить, что иммунитет ваш организм получит не сразу. Даже после введения второй дозы «Спутника» вы еще не будете защищены: иммунитет вырабатывается только через 42 дня от даты первой прививки.

На протяжении этого времени следует особо беречь себя от возможности подцепить коронавирус, грипп или другое острое респираторно-вирусное заболевание.

За пару недель до вакцинации, а также пока вырабатывается ваш иммунитет, стоит воздержаться от злоупотребления алкоголем. На прививку следует приходить здоровым и в хорошем самочувствии. Вас должен осмотреть медик, измерить температуру. Пациенту следует сообщить обо всех имеющихся хронических заболеваниях и недавних прививках.