2 января Тверь, с рабочим визитом, посетил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Его сопровождал губернатор региона Игорь Руденя.Известно, что министр посетил Центр обработки вызовов системы 112 Тверской области. Центр с 2017 года принимает вызовы из всех муниципалитетов Тверской области.Далее Михаил Мурашко ознакомился с диспетчерским центром скорой медицинской помощи, и с одноимённой клинической больницей.Осмотрел министр сосудистый центр Областной клинической больницы, где вот уже 10 лет оказывается высокотехнологичная помощь больным с острым коронарным синдромом. В том числе, здесь регулярно делают коронарную ангиопластику и стентирование.В 2013 году здесь впервые провели аорто-коронарное шунтирование, а в 2020 году уже 128 подобных операций.Министр и губернатор осмотрели кардиологическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии, дистанционного консультативного кардиологического центра.Заведующий отделением неотложной кардиологии Роберт Рабинович отметил, что отделение работает в стандартном режиме. Созданы четыре круглосуточных поста, дополнительно врачи выходят в дневное время.Так же министр осмотрел новую лабораторию для проведения ПЦР-тестов. Посетил он и строительную площадку новой Детской областной клинической больницы.- Все экстренные службы в Тверской области работают в штатном режиме. Для нас важно было убедиться, что и дистанционные центры, которые позволяют проводить консультации в рамках телемедицины, и служба скорой помощи работают без сбоев, а пациентам в полном объеме оказывается медицинская помощь, в том числе на уровне амбулаторно-поликлинического звена, - подчеркнул Михаил Мурашко.- По итогам сегодняшнего визита дополнительно проанализируем работу нашего здравоохранения. Прежде всего, медицина – это специалисты. И мы видим – они умеют качественно и грамотно работать, - сказал Игорь Руденя.Финальной точкой визита стало посещение министром и губернатором красной зоны инфекционного госпиталя ОКБ.