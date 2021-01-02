Сегодня, 2 января, в Тверской области с рабочим визитом находится министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Вместе с губернатором Игорем Руденей он посетил Центр обработки вызовов системы 112 Тверской области. Их сопровождал начальник ГУ МЧС РФ по Тверской области, генерал-майор Арсен Григорян.Центр обработки вызовов запущен в 2017 году. Сейчас Центр принимает вызовы на номер 112 из всех муниципалитетов Тверской области.В 2020 году операторами обработано более 1 млн 200 тыс. вызовов. Свыше 200 тысяч — вызовы скорой помощи. В Центре работает 87 операторов, дежурство ведется круглосуточно.