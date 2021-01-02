Красную зону инфекционного госпиталя Областной клинической больницы посетили министр здравоохранения России Михаил Мурашко и губернатор Тверской области Игорь Руденя в рамках однодневного визита главы Минздрава в регион.Сейчас в госпитале, который развернут в двух корпусах, 520 коек. Здесь лечатся самые тяжелые пациенты. За прошлый год через инфекционный госпиталь ОКБ прошло 4 800 пациентов.- Сегодня в рамках врачебного консилиума мы обсудили лечебные подходы, которые выработаны в Тверской области и которые заслуживают особого внимания. В том числе видели правильный подход к микробиологическому мониторингу в реанимационных отделениях, – отметил Михаил Мурашко подводя итоги посещения госпиталя.- Мы на месте разобрали практически каждый отрезок технологии лечения людей, оценили ремонты, оборудование, которое было закуплено – это ИВЛ, мониторы и другая техника. Очень важно выйти на новый уровень работы. Сегодня пациентам госпиталей оказывается высокотехнологичная помощь с учетом опыта работы инфекционных госпиталей страны, - подчеркнул Игорь Руденя.