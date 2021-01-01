В первый день 2021 года около 12:30 на пересечение улицы Трехсвятская и бульвара Радищева начали подходить верующие, которые собрались на традиционный молебен против «зеленого змия». В этом году, как заметили организаторы, пришло не так много народу. Всего, в общей сложности, около 40 человек молились о тех, кто страдает от алкоголизма, наркомании или другого «недуга».Молебен служил отец Александр (Горячев), настоятель собора в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша». Священнослужение проходило около у этой иконы, а также иконы с частицей мощей святого мученика Вонифатия. Он в православии почитается как тот, к кому обращаются страдающие от алкоголизма и их родственники.Молиться в этот день было о ком.Еще до начала церемонии мимо собравшихся прошествовал подросток с бутылкой алкоголя, который еле стоял на ногах. Он шел такой качающейся походкой, что в какой-то момент стало страшно – не врежется ли он в рекламную конструкцию по центру Трёхи. Но нет, переваливаясь, обогнул тумбу и побрел радовать родителей... И если часть прохожих просто с любопытством смотрела на молящихся, то несколько, видимо, подвыпивших, что-то прокричало, двигаясь своей дорогой.Отец Александр напомнил о том, что 1 января отмечается День русского духа и вспоминают преподобного Илью Муромского.По традиции присоединился к молящимся и Дед Мороз. После молитвы и в преддверии чаепития он поздравил всех с Новым годом и упомянул, правда, опираясь на китайский гороскоп, что 2021 год – это Год быка.– Что ж, желаем всем нам бычьего здоровья! – пошутил отец Александр.Жаль, что не все пришедшие на трезвенное стояние стояли в масках. Многие находились пусть и на почтительном расстоянии друг от друга, но без средств индивидуальной защиты. Все-таки к силе молитвы необходимо добавлять соблюдение требований Роспотребнадзора.