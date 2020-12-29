В Твери уже 14 лет подряд проходит молебен о трезвении. В первый день 2021 года в 13:00 на пересечении пешеходных улиц – Трехсвятская и Радищева – горожане вознесут короткое прошение Господу о том, чтобы даровал трезвость. Молиться будут также святым Вонифатию и преподобному Илье Муромскому.После короткой молитвы состоится общее чаепитие. Затем обыкновенно проходила пробежка, но в этом году из-за коронавируса эта часть мероприятия пока под вопросом.– Молебен точно состоится, как и было запланировано, прийти могут все желающие. Важно помнить о соблюдении эпидемиологических мер. А вот по поводу спортивной части мероприятия пока нет ясности, – прокомментировал настоятель Собора в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», иерей Александр Горячев.В Торжке традиционное «Трезвое первое января» впервые пройдет в формате флешмоба. Из-за коронавирусных ограничений участники будут заниматься спортом порознь, а на тренировках делать отчетные фото. Акцию проводит православная молодежь Торжокского благочиния при поддержке Тверского епархиального отдела по делам молодежи, физкультуре и спорту.В 10:00 в торжокской церкви святителя Николая Чудотворца на Степана Разина, 74 «а» пройдёт молебен, а затем в 10:45 участники начнут тренироваться. Сбор спортсменов-любителей в Торжке объявлен на площадке рядом со школой №5 по адресу улица Мира, дом 30 «а».