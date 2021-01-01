В Тверской области, по данным регионального оперштаба на 1 января 2021 года, 234 человека заразились коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе выявили 22 503 случая заражения COVID-19.Выздоровели на 1 января 17 884 человека (+258 за последние сутки).Изолированы 4 190 (-27), умерли 456 человек (+3).Безусловный лидер по заболеваемости среди муниципалитетов Тверской области – Тверь. В областной столице к 1 января выявлено 7 245 случаев ковида (+89 за сутки).Также в лидерах:Конаковский район – 1640 (+5);Ржев – 1384 (+2);Вышневолоцкий городской округ – 1341 (+19);Торжок – 1092 (+7);Кимры – 1028 (+10);Калининский район – 887 (+13).