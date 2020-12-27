27 декабря в воскресенье в 12.05 небольшой документальный фильм о частном центре реабилитации диких животных «Ромашка», что находится в Зубцовском районе, покажут телеканале «Россия – Культура». Об этом в паблике сообщил руководитель центра Алексей Мурашов. Напомним, что «КП»-Тверь» не раз писала об этом замечательно центре помощи покалеченным диким животным. К примеру, о том, как на волю не могли выпустить сипух из-за пандемии, а потом все-таки выпустили.О том, что «Ромашку» навестила съемочная группа телеканала, делающая сюжеты для передачи \\"Письма из провинции\\", супруги Мурашовы сообщали еще в конце ноября. И вот мы, наконец, дождались момента выхода фильма о них и их питомцах в эфир.Заметим, что Мурашовы весьма избирательно пускают на свою территорию различные съемочные группы. Вернее, почти не пускают.- Многие обижаются на нас за то, что не приглашаем на съемки, отказываемся от приезда телевизионщиков, но ведь этим мы прежде всего сохраняем спокойствие наших животных, - объяснял Алексей Мурашов.Эти съемки прошли более менее успешно, тихо и спокойно. Хотя далеко не все питомцы центра согласились позировать перед видеокамерой. Так, по словам супругов-биологов Мурашевых, волчица Груня сниматься отказалась наотрез.- Залезла на настил под крышей вольера и спокойно там улеглась. Даже оставленная в одиночестве работающая камера не спасла положения... На удивление разволновалась совершенно ручная куничка. Никуся смотрела на посторонних людей таким умоляющим взглядом и все время лизала мне пальцы, как бы прося не отдавать ее никуда. А вот Лису было совершенно все равно, кто и что у него снимает. Конечно не оставили без внимания съемочную группу и филины. Моментально свалились с веток на пол и замерли на земле, лишь изредка выглядывая из зарослей травы, - написали в посте в своем паблике Мурашовы.Больше всего же удивила сипуха Болванчик. Как отметили биологи, эта птица больна церебральным параличом, и \\"при посторонних людях чувствующий себя очень некомфортно\\". Но в этот вел себя на руках у Алексея очень спокойно.- Все время пока Алексей давал интервью, Болванчик сидел на руках, обняв его крылом, рассматривал с интересом все вокруг и совершенно не нервничал. Зато остальные сипухи, при виде посторонних, моментально слиняли в домики и их так никто и не увидел ни в одном из трех вольеров, - рассказала Яна - супруга Алексея.А вот рыси вели себя по-разному. К примеру, обычно ручной Рыс готов был скушать чуть ли не всю съемочную группу, а Сильвер только порыкивал, чтобы близко не подходили. В итоге никто из гостей центра не пострадал.