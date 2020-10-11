Задержавшихся из-за коронавируса в Тверской области сипух выпустили на волю

Сейчас эти сипухи уже в дикой природе. Фото: со страницы центра "Ромашка" в VK

Хорошими новостями поделились биологи Мурашовы из реабилитационного центра диких животных "Ромашка". Они рассказали, что 20 сов-сипух, наконец, выпустили в дикую природу, а для рысей построили отличный вольер.

Напомним, что сипух супруги Мурашовы хотели выпустить на волю еще весной, но ситуация переменилась из-за пандемии.

- Их надо везти на юг, в Краснодарский край выпускать. У нас такой подвид не живет. Но из-за карантина пока не можем этого сделать. Поэтому есть, конечно, определенные проблемы. В первую очередь мы несем непосильные затраты именно по содержанию животных и птиц, которых должны были выпустить в марте, но из-за коронавируса и карантина всё затянулось, - рассказывал "КП"-Тверь" еще в июне Алексей Мурашов.

Алексей Мурашов вместе с женой Яной уже очень много лет выхаживают попавших в беду диких животных, в том числе и сов. Фото: со страницы центра "Ромашка" в VK

Центру приходилось тяжело - ведь, чтобы сипухи отточили свои охотничьи навыки, им надо было закупать грызунов... А это удовольствие не дешевое. А ведь еще других животных, которых в "Ромашке" порядочно, кормить надо.

Но вот все благополучно разрешилось. Как сообщили биологи из центра, волонтеры, наконец, отвезли прекрасных птиц к местам их обитания и выпустили на волю. Мурашовы уже получили видео об этом, но пока не выложили в своем паблике. Ждем...

Еще одной проблемой был недостроенный вольер и срыв сроков подготовки и выпуска на волю рысей. Их в центре - несколько.

Работа по созданию вольеров на данный момент почти завершена. Фото: со страницы центра "Ромашка" в VK

- Но судьба все же решила нас немного порадовать, и в июле приехавшие к нам в Центр совершенно незнакомые люди полностью профинансировали строительство второго подготовительного вольера для рысей. Правда, стройка по-прежнему не могла начаться... И, наконец, осенью, все сдвинулось с мертвой точки, - рассказал Алексей Мурашов.

Наконец, приехали волонтеры и помогли с вольерами. На сегодня уже практически закончено строительство сразу двух больших подготовительных вольеров для рыжих "кошечек".