В Твери заработал Губернский каток

В Твери открылся Губернский каток Фото: VK/tverkatok69

В Твери в субботу, 12 декабря, открылся для посетителей каток "Губернский". Он расположен на Тверском ипподроме на улице 1-я Соляная, 1.

Время работы: четверг-пятница с 16:00 до 22:00, суббота-воскресенье с 12:00 до 22:00.

Входной билет на каток для взрослого стоит 140 рублей, детский с 3 до 12 лет - 100 рублей.

Прокат коньков на 1 час - 60 рублей.Заточка и правка одной пары коньков обойдется посетителям в 250 рублей.

Также сегодня начинают работать катки в Парке Победы и у ТРЦ "Рубин".

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