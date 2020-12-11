Коронавирус на катке в Твери: Как в период обострения пандемии не заразиться, катаясь на льду

Покататься на коньках - дело, конечно, хорошее, но стоит ли оно того в пандемию, вот вопрос... Фото: Евгения ГУСЕВА

Зимой, в новогодние праздники, катание на коньках традиционно одно из самых популярных развлечений граждан. Как тут не вспомнить эпизоды из любимого фильма «У Покровских ворот»… В Твери покататься на открытых катках можно уже в эти выходные. В областном центре заливают несколько катков под открытым небом, в том числе в парке Победы. Два других - на ипподроме и около ТЦ «Рубин».

Работают катки и во многих крытых спорткомплексах.

«КП»-Тверь» узнала, какие меры там принимаются для санитарной безопасности граждан в период пандемии и что лучше предпринять самим поклонникам коньков, чтобы не заразиться.

- У нас каток открыт. Мы каждый день, четко по предписаниям Роспотребнадзора, три раза: утром, в обед и вечером - проводим дезинфекцию помещений проката коньков и раздевалок и специальным антисептиком опрыскиваем непосредственно сами коньки, - заверил директор тверского спортивного ледового комплекса «Орбита» Александр Тисленко. - Нареканий у Роспотребнадзора к нам не возникало.

И.о. руководителя Тверского Дворца спорта «Юбилейный» Александр Брынцев также сообщил, что у них работает действующий каток для массовых катаний.

- Он открыт у нас с 20:15 до 21:15, и перед каждым началом выдачи катков в прокат мы их дезинфицируем антисептиком, так же, как и раздевалки для посетителей. За этим следит наш штатный медик, - рассказал он. - Мы не пускаем людей без масок. На сам комплекс, в пункт проката, раздевалку вход строго в маске.

В ФОКе «Кристалл» в микрорайоне «Юность» в Твери тоже подтвердили, что регулярно проводят дезинфекцию перед открытием катка, а также после каждого сеанса катания.

В калязинском ледовом комплексе «Волга» и бологовском «Орионе», где работают площадки для массовых катаний на коньках, также следуют предписаниям Роспотребнадзора.

- У нас каток открыт с весны на постоянной основе, и из-за коронавируса он не закрывался ни разу. Мы очень строго следим за тем, чтобы помещения хранения, проката, раздевалки и собственно сами коньки дезинфицировались перед открытием катка, - ответили в администрации «Волги».

Рекомендации по тому, как гражданам не заразиться в походе на каток, «КП»-Тверь» дал главный внештатный эпидемиолог областного Минздрава Александр Раздорский.

- В первую очередь я бы посоветовал в этот сложный эпидемический период гражданам вообще воздержаться от посещения мест скопления людей. Таковым является и каток. Понимаю, что многие любят прокатиться на коньках, но все же пока лучше обойтись без этого, - отметил эксперт. - Если же вы все-таки рискуете и идете на каток, надо соблюдать известные правила санитарной безопасности. Это масочный режим, особенно в раздевалке или в очереди за коньками, где трудно избежать скученности. Кататься тоже лучше в масках. Соблюдать социальную дистанцию. Также рекомендую приходить со сменными носками, которые нужно надевать перед коньками. Неизвестно ведь, кто ими пользовался до вас. Не надо забывать про гигиену рук, опрыскивать их антисептиком перед тем, как надеть или снять коньки.

СПРАВКА «КП»

Отдельных предписаний Роспотребнадзора по соблюдению требований санитарной безопасности для катков нет. На них распространяются общие предписания для спортобъектов. Одно из главных гласит, что перед открытием обязательна генеральная уборка помещений с применением дезинфицирующих и убивающих в том числе вирусы средств, а также обеззараживающая обработка спортинвентаря.

Что касается коньков, то ими вообще рекомендуют пользоваться индивидуально.