Тверской депутат сделал вторую прививку от коронавируса

Депутат Госдумы от Тверской области Сергей Веремеенко сделал прививку от коронавируса. Фото: ПТО.

У себя в Инстаграме депутат Государственной Думы от Тверской области Сергей Веремеенко выложил видео, как ему вкалывают второй компонент препарата «Спутник – V» против COVID-19. Первый укол народному избраннику сделали 18 ноября. На подобные эффекты он не жалуется.

Напомним, первая прививка запускает иммунный ответ, а вторая разгоняет и усиливает его.

– Это не укол, это радость, – коротко прокомментировал Сергей Времеенко, когда ему делали вторую прививку, и призвал всех вакцинироваться.

Напомним, в Тверскую область 7 декабря прибыло 200 доз вакцины «Спутника V». 9 декабря началась вакцинация врачей. Первые на очереди – работники здравоохранения, образования и ЖКХ – те, у кого выше всего риск заразиться.

В региональном Минздраве отметили, что масштабную вакцинацию планируется начать в конце 2020 года – начале 2021 года. Сделать прививку можно добровольно и бесплатно.