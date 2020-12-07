В Тверской области началась вакцинация от коронавируса

В Тверскую область прибыли 200 доз препарата от коронавируса «Спутник V». Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тверскую область прибыла партия из 200 доз вакцины «Спутника V», прививки которого будут делать в первую очередь врачам, учителям и работникам социальной сферы – лицам из группы риска, постоянно общающимся с большим количеством людей, а потому с высокой степенью подверженным заражению опасным вирусом.

До того как пациенту сделают первый укол (а их всего два), препарат хранится в морозильной камере. После того как достают, полчаса держат в тепле, чтобы разморозился. И только после этого идёт вакцинация.

Процесс проходит в два этапа. После первой прививки через три недели человеку вводят второй компонент.

Сейчас в очереди за лекарством те, чьи шансы заразиться высоки, – сотрудники здравоохранения и образования в возрасте от 18 до 60 лет, у которых нет аллергии и/или признаков вирусного заболевания.

В октябре в Тверской регион привозили пилотную партию вакцины от коронавирусной инфекции. На первом этапе привились 40 работников, которые трудятся в ковидных госпиталях. Все они хорошо себя чувствуют, побочных эффектов не наблюдалось. Также отработали механизмы логистики, транспортировки и применения вакцины.

На прививку в Тверском регионе в первую очередь пойдут врачи, учителя и работники ЖКХ. Фото: ПТО.

Перед тем как пройти вакцинацию, человеку необходимо сделать тест на наличие в крови антител к коронавирусу или самого вируса. Прививать будут только того, у кого нет в организме антител и тест «отрицательный».

Если после прививки у пациента повышается температура, это нормальная реакция, отмечают медики. Поступает сигнал о том, что организм начал выработку антител.

– Вакцина начинает действовать примерно через две недели. Всё это время пациент должен проводить регулярную термометрию. Если температура поднимается, то следует принять жаропонижающие препараты или же обратиться к врачу, – прокомментировала врач-терапевт областной больницы Светлана Шарапова.

Прививки будут делать бесплатно. Федеральное правительство уже включило «Спутник V» в список жизненно необходимых для населения препаратов. А вот продавать его в розницу не планируется.

Вакцина начнёт действовать окончательно через 42 дня.

Кстати, в Тверской области начали изготавливать лекарство, которое используется как вспомогательное при лечении коронавируса. Линия по производству антибиотика «Меропенема» запущена на предприятии «ФармКонцепт», расположенном в посёлке Редкино Конаковского района.

Производственная мощность новой линии составляет 100 тысяч флаконов в смену. Лекарство будет продаваться в том числе на территории Тверского региона.