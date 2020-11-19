Обвиняемый в смертельном ДТП у Театра кукол в Твери Эмиль Байрамов убыл на лечение

Обвиняемый в смертельном ДТП у Театра кукол Эмиль Байрамов убыл на лечение Фото: ТИА

Суд снова объявил перерыв по уголовному делу Эмиля Байрамова - участника смертельного ДТП, которое произошло в феврале 2020 года у Театра кукол в Твери.

Байрамова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ.

Очередное судебное заседание состоялось в Центральном районном суде 19 ноября.

- В связи с убытием подсудимого на лечение объявлен перерыв до 10:30 утра 8 декабря, - сообщает пресс-службе суда.

Напомним, обвиняемый Эмиль Байрамов за рулём KIA Stinger на огромной скорости врезался в поворачивающий Volkswagen. Обе машины отлетели на тротуар, где находились люди. Пятеро пешеходов получили травмы, а водитель "Фольксвагена" умер в больнице. Позже в крови у обвиняемого были обнаружены следы сильнодействующего наркотика.

Начиная с 20 июля идёт полугодовой срок пребывания подсудимого в СИЗО.

23 июля уголовное дело Байрамова поступило в Центральный суд Твери. С этого момента в судебном процессе каждый раз по каким-либо обстоятельствам объявляют перерыв.