Светодинамическая чудо-ель за миллион рублей появится к Новому году-2021 в Твери

Всего в Пролетарском районе Твери к празднику "вырастет" шесть елок Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Светодинамическая ель – такое новогоднее чудо появится в Пролетарском районе Твери. Информация о ее поставке и монтаже появилась на сайте госзакупок.

Чудо-ель за 1184000 рублей установят на Комсомольской площади. Сама елочка будет стоить около 1 миллиона 30 тысяч рублей, остальные деньги пойдут на ее установку и праздничное убранство.

Елка будет от 12 до 14 метров в высоту и от 4,6 до 5,1 метров в диаметре. Конструкция – ярусная. Ярусов должно быть не менее 22-х.

Почему светодинамическая? Дело в том, что в каждую ветку елочки будет встроена светодиодная гирлянда. Она будет светить и мерцать - теплым (постоянные диоды) и холодным (мерцающие) белым светом. Общее количество светодиодов будет более 14 тысяч! Увенчана ель будет светящейся звездой с восемью лучами.

Кроме этой чудо-ели в Пролетарском районе Твери появится еще пять елочек: на проспекте Ленина (напротив Политеха), в сквере на проспекте 50 лет Октября (у домов №№ 30 и 34), на улице Громова, 32 (напротив детской игровой площадки), на улице Строителей,8, корпус 1 (у почты) и в Мамулино на Георгиевской (в Аллее Славы). Каждая новогодняя красавица будет восьми метров в высоту.

Напомним, раньше «КП»-Тверь» писала, какие елки и украшения появятся к Новому году в Центральном , а также Московском районах.