В центре Твери к новому году надуют Деда Мороза и установят четыре ели

На убранство Центрального района запланировано потратить 165 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На сайте госзакупок появилась информация о том, как будет украшен Центральный район Твери к Новому году. Организатор закупки – администрация Центрального района Твери. На все про все запланировано потратить 165 тысяч рублей.

На Тверской площади к Новому году опять надуют огромного Деда Мороза. Вокруг смонтируют подсветку и огородят дедушку от вандалов заборчиком.

На площади Ленина установят 14-метровую ель. Ее украсят «макушка», шары и светодиодные гирлянды.

У театра Кукол вырастет ель поменьше – двенадцати метров. На ней развесят шары, колокольчики и гирлянды.

И на площади у стадиона «Химик» будет елочка еще скромнее, восьми метров в высоту. Согласно технической документации, гирлянд на ней не будет – только «макушка» и шары.