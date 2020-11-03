Четыре елочки и фонтан украсят к Новому году-2021 Московский район Твери

Самая высокая новогодняя елка в Московском районе «вырастет» на площади Велико-Тырново. Фото: Виктория ТУШКОВА

Московский район Твери к Новому году – 2021 украсят четыре ели и светящийся «фонтан». Информация о заказе на праздничное убранство района опубликована на сайте госзакупок. Заказчик - администрация Московского района Твери. Цена контракта – 165 тысяч 954 рубля.

В поселке Химинститута, у ДК «Синтетик» установят шестиметровую новогоднюю ель. Ее украсят игрушками (какими – не указано) и светодиодной гирляндой. Еще одну такую же елочку соберут у Дворца культуры поселка Элеватор.

В сквере на бульваре Цанова установят ель повыше – восьми метров. Зимняя красавица будет украшена игрушками, снежинками и светодиодной гирляндой «Сосульки».

Самая высокая новогодняя елка в Московском районе «вырастет» на площади Велико-Тырново у досугового центра «Мир». Десятиметровую ель декорируют игрушками и светящимися гирляндами.

А в сквере памяти ликвидаторов Чернобыльской катастрофы (Смоленской переулок) елки не будет. Там появится традиционный светодиодный «фонтан».