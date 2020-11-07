Шестьдесят зон отдыха и 21 двор благоустроят в Тверской области в 2021 году

В 2020 году в регионе привели в порядок более сотни объектов. Фото: Виктория ТУШКОВА

В будущем году в Тверской области продолжится благоустройство общественных зон и дворов, об этом вечером 6 ноября в прямом эфире на канале «Россия 24» объявил губернатор Игорь Руденя. По словам главы региона, уже запланированы работы по улучшению состояния шестидесяти зон отдыха и 21 двора.

Благоустройство идет как в рамках областных, так и федеральных программ. В 2021 году федеральные средства нам выделят на работы в шести муниципалитетах. Будут отремонтированы набережные в Конаково, Осташкове и Калязине. В Калязине также приведут в порядок спуск к знаменитой затопленной колокольне собора Николая Чудотворца. Благоустроят городской сад Бежецка, а также центральные площади и улицы в Нелидово и Торопце.

В этом году в регионе были приведены в порядок 113 объектов – площадей, парков, скверов и дворов.